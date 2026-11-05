La Juventus si prepara alla trasferta contro l'AZ Alkmaar con alcune novità nell'undici titolare. Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della quarta giornata di Europa League, ha anticipato diverse decisioni in vista della partita di questa sera.

Sarr e Cambiaso dal primo minuto: le indicazioni di Spalletti

Tra le indicazioni più significative fornite dall'allenatore c'è la presenza dal primo minuto di Sarr e Cambiaso. Due scelte già annunciate dal tecnico, che ha anche spiegato la necessità di concedere un turno di riposo a Douglas Luiz.

“Qualche cambio verrà fatto: Sarr giocherà dall'inizio, così come Cambiaso, mentre Douglas Luiz ha bisogno di rifiatare”.

Possibile rotazione anche nel reparto arretrato, dove uno tra Bremer e Lucumí dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina.

Alajbegovic può avere spazio: la fiducia del tecnico

Un altro nome da seguire con attenzione è quello di Alajbegovic. Il giovane attaccante potrebbe avere un ruolo importante nella partita, con Spalletti che ha confermato la volontà di concedergli una possibilità significativa.

“Alajbegovic è un ragazzo di 19 anni sul quale la Juventus ha investito per il presente e soprattutto per il futuro. Ha dimostrato di sapersi assumere responsabilità importanti e domani giocherà una parte significativa della gara, dall'inizio o a partita in corso”.

Il tecnico ha parlato anche di Kolo Muani, lasciando aperta la possibilità di un suo impiego dal primo minuto: “È una persona straordinaria, sono sempre dalla sua parte e potrebbe partire titolare”.

Tre attaccanti e nessuna scelta tra campionato ed Europa

Spalletti ha anticipato anche un'impostazione offensiva particolare, spiegando che davanti giocheranno tre attaccanti, tutti con caratteristiche differenti. Una soluzione che potrebbe offrire più soluzioni alla squadra durante la partita.

Nessuna intenzione, invece, di considerare l'Europa League un impegno secondario rispetto al campionato. L'allenatore ha ribadito che sarebbe sbagliato individuare una competizione come prioritaria in questa fase della stagione.