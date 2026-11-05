Sarà Andrea Colombo a dirigere Fiorentina-Juventus, gara valida per l'11ª giornata di Serie A e in programma domenica sera allo stadio Artemio Franchi. Attraverso i propri canali ufficiali, l'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato, rendendo noti anche gli assistenti e gli ufficiali addetti alla sala VAR.

Colombo al Franchi: la squadra arbitrale completa

Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti Baccini e Ceccon, mentre il quarto ufficiale designato è Maresca. Al VAR ci sarà Di Paolo, con Meraviglia nel ruolo di AVAR.

Di seguito la squadra arbitrale completa per Fiorentina-Juventus: