L'AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali dell'11ª giornata: Andrea Colombo dirigerà Fiorentina-Juventus. Ecco assistenti e VAR.
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Sarà Andrea Colombo a dirigere Fiorentina-Juventus, gara valida per l'11ª giornata di Serie A e in programma domenica sera allo stadio Artemio Franchi. Attraverso i propri canali ufficiali, l'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato, rendendo noti anche gli assistenti e gli ufficiali addetti alla sala VAR.
Colombo al Franchi: la squadra arbitrale completa
Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti Baccini e Ceccon, mentre il quarto ufficiale designato è Maresca. Al VAR ci sarà Di Paolo, con Meraviglia nel ruolo di AVAR.
Di seguito la squadra arbitrale completa per Fiorentina-Juventus:
- Arbitro: Andrea Colombo
- Assistenti: Baccini e Ceccon
- Quarto ufficiale: Maresca
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Meraviglia
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