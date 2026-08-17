Intervenuto ai microfoni di Sky a margine dell’amichevole in famiglia tra Juventus e Next Gen, John Elkann ha parlato di Luciano Spalletti, soffermandosi sul rapporto con il tecnico bianconero: “Il rapporto che ho con Spalletti è un rapporto forte e l’esperienza di poter guardare la partita accanto a lui in panchina non potevo davvero rifiutarla. Mi è piaciuto molto, anche perché ho potuto sentire in prima persona i suoi pensieri nel corso del match, oltre al fatto che dalla panchina si ha una visuale del gioco del tutto particolare”.

Le parole su Carnevali

Elkann ha poi parlato anche di Giovanni Carnevali: “Giovanni è un grande professionista che conosce benissimo il calcio italiano. In questo momento la Juventus sta portando avanti un rafforzamento che deve partire dall’Italia e rispettare quella che è l’identità del club. Un’identità che si sposa molto bene con le sue capacità e ambizioni, che sono le stesse del club, ovvero quelle di perseguire la vittoria”.

Gli obiettivi della Juventus

Infine, il riferimento alla stagione e agli obiettivi della Juventus: “Bisogna iniziare a vincere perché vincendo arrivano risultati via via più importanti sia in Italia che in Europa. Quest’anno sarà importante portare avanti tutti gli impegni che abbiamo, tenendo presente che il calcio è fatto di cicli e noi oggi siamo in una fase di ricostruzione. Ma abbiamo anche la consapevolezza che tutti in Juventus sono determinati a portarla avanti con l’obiettivo di riportare questo club al vertice”.