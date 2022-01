Zoff: “Presidente della Repubblica? Ieri un voto, oggi speriamo di più”

Intervenuto su Rai Radio 1, la leggenda della Juve Dino Zoff ha parlato del voto ricevuto per l'elezione del Presidente della Repubblica

In vista della fine del mandato di Sergio Mattarella, ieri al Quirinale sono iniziate le votazioni per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica italiano. Come spesso accade le prime votazioni non riescono ad essere decisive, con i vari partiti ancora alla ricerca di un nome che possa accontentare tutti. Per questo molte schede elettorali vengono lasciate in bianco, mentre altri voti vengono assegnati ai personaggi più disparati.