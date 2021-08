Dybala: la prossima settimana quarto incontro tra Antun e la Juventus

Si continua a lavorare per il rinnovo della Joya

redazionejuvenews

La Juventus ha disputato ieri pomeriggio l'ultimo test prima dell'inizio del campionato, che vedrà i bianconeri esordire contro l'Udinese alla Dacia Arena. Gli uomini di Massimiliano Allegri stanno lavorando alla Continassa per iniziare il campionato nel migliore dei modi, cercando subito di guadagnare i primi sei punti nelle prime due giornate, a cui farà seguito la pausa per le Nazionali. I bianconeri troveranno una Dacia Arena piena di tifosi, al 50% della sua capienza, così come la settimana dopo torneranno nella loro casa, con lo Stadium che vedrà la presenza di 22000 spettatori, il 50% della capienza totale.

Pubblico che la Juventus ha già ritrovato nell'amichevole disputata la sera prima di Ferragosto proprio all'Allianz Stadium, contro l'Atalanta: i bianconeri si sono imposti per 3-1, con una grande prestazione di Paulo Dybala, che si è ripetuto anche ieri pomeriggio: dalle prime uscite e da quanto si vede in allenamento, il calciatore è in forma e pronto per esordire in campionato e guidare la Juventus. Dybala sarà il vice capitano il questa stagione, ed è pronto a caricarsi la squadra sulle spalle per guidarla alla riconquista dello Scudetto, e per provare la scalata in Europa. Dybala è stato investito di grandi responsabilità questa stagione, sia dalla società che dallo stesso Massimiliano Allegri: "Paulo è un giocatore da 25 gol, calcia le punizioni, è un valore aggiunto. L’ho lasciato ragazzo, l’ho ritrovato uomo", le parole del tecnico nella sua conferenza stampa di presentazione, che ha così subito caricato il calciatore argentino.

Per tutti questi motivi la Juventus sta continuando a trattare il rinnovo del contratto del giocatore, in scandenza alla fine di questa stagione: la Juventus vuole mettere Dybala al centro del nuovo progetto, e con il procuratore Antun sta trattando il prolungamento del contratto. Le parti si incontreranno per la quarta volta il meno di un mese la settimana prossima, quando dovrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca: contratto fino al 2025, con opzione per il successivo, a 9 milioni a stagione più bonus, per rendere la Joya il centro del mondo bianconero.