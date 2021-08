Contro l’Under-23 Dybala in forma super. Ora testa a Udinese-Juventus

Vittoria per la Juventus nell'amichevole casalinga contro la Juventus Under-23. Gol e assist per Dybala. Ora testa all'Udinese.

redazionejuvenews

Trascinatore. Dimenticatevi gli ultimi anni sottotono, Paulo Dybala sembra essere tornato una vera e propria Joya per gli occhi. Nell'ultimo test prima dell'inizio della Serie A, l'argentino è stato il migliore in campo, tra gol, assist e colpi di pura classe. Il numero 10 bianconero era il più atteso di questo precampionato, chiamato a riscattarsi sotto la guida di Massimiliano Allegri. Un lieve infortunio muscolare gli ha fatto saltare le prime amichevoli, ma una volta tornato in campo Dybala ha dimostrato a tutti le sue doti. Ora, in vista della partita contro l'Udinese, l'argentino si candida con forza per una maglia da titolare.

Il tridente composto da Morata, Dybala e Kulusevski ha convinto sotto ogni punto di vista, abile nel non dare punti di riferimento alla linea difensiva avversaria. I tre giocatori bianconeri si sono cambiati spesso di posizione, un attacco fluido che ha messo in seria difficoltà la Juventus Under-23. Il primo gol è nato proprio da un scambio veloce tra Kulusevski e il talento argentino: uno due, palla al numero 10 che con un potente diagonale non sbaglia. Dybala mette lo zampino anche sul terzo gol bianconero, fornendo l'assist per il tocco sotto di Aaron Ramsey.

E a Udine? Contro l'Udinese la formazione potrebbe però cambiare. Ieri infatti non era presente un certo Cristiano Ronaldo, uno di quei giocatori che è difficile lasciare in panchina. Il fuoriclasse portoghese dovrebbe essere titolare nel 4-3-3, con Dybala punta atipica e Chiesa largo sulla destra. Morata e Kulusevski si accomoderebbero quindi in panchina, pronti a subentrare a partita in corso. A centrocampo difficilmente sarà presente Locatelli: troppi pochi allenamenti con i bianconeri per poter pensare di vederlo in campo sin da subito. A centrocampo quindi dovrebbero essere confermati Bentancur e Ramsey, anche se negli ultimi giorni è stato provato come mediano anche Danilo. Per il resto pochi dubbi, confermata in blocca la difesa.