Il Trabzonspor fa sul serio per Zhegrova

Il futuro di Edon Zhegrova potrebbe essere lontano dalla Juventus. L'esterno offensivo kosovaro è infatti uno dei giocatori che la società bianconera sta valutando di sacrificare durante questa sessione di mercato per finanziare nuovi investimenti in entrata. Nelle ultime ore sarebbero arrivati i primi segnali concreti dalla Turchia. Il Trabzonspor avrebbe effettuato alcuni sondaggi esplorativi per comprendere la disponibilità della Juventus a trattare la cessione del giocatore e avrebbe ricevuto aperture importanti da parte del club torinese. La dirigenza bianconera sta infatti portando avanti un profondo processo di rinnovamento della rosa e diversi elementi considerati non centrali nel progetto potrebbero lasciare Torino nelle prossime settimane. Tra questi figura proprio Zhegrova, arrivato con grandi aspettative ma mai realmente capace di conquistare un ruolo da protagonista in maglia bianconera.

Talento indiscusso, ma continuità mai trovata

Le qualità tecniche del nazionale kosovaro non sono mai state messe in discussione. Velocità, dribbling e capacità di creare superiorità numerica lo hanno spesso reso un giocatore imprevedibile e difficile da affrontare per le difese avversarie. Tuttavia, nel corso della stagione sono emersi alcuni limiti che ne hanno frenato l'ascesa all'interno della Juventus. Lo staff tecnico guidato da Luciano Spalletti avrebbe infatti evidenziato una partecipazione non sempre adeguata alla fase difensiva, aspetto ritenuto fondamentale nel sistema di gioco bianconero. A questo si sono aggiunti alcuni problemi fisici che hanno impedito al giocatore di trovare continuità nelle prestazioni e nel minutaggio. Una situazione che ha portato il club a riflettere attentamente sul suo futuro. Per questo motivo la Juventus non considera Zhegrova incedibile e sarebbe pronta ad ascoltare offerte ritenute congrue al valore del cartellino.

La Juventus valuta la cessione

L'interesse del Trabzonspor potrebbe trasformarsi presto in una vera trattativa. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, chiamato a valutare l'opportunità di trasferirsi nel campionato turco per trovare maggiore spazio e continuità. Dal canto suo, la Juventus guarda con attenzione all'evoluzione della situazione. Un'eventuale cessione consentirebbe infatti di alleggerire il monte ingaggi e soprattutto di generare nuove risorse economiche da reinvestire sul mercato. Con Giovanni Carnevali pronto a guidare il nuovo corso societario, ogni operazione in uscita potrebbe diventare fondamentale per finanziare gli obiettivi individuati dalla dirigenza e da Spalletti. Il nome di Zhegrova resta quindi tra quelli più caldi sul fronte delle possibili partenze. Le prossime settimane saranno decisive per capire se i contatti con il Trabzonspor si trasformeranno in una trattativa concreta o se il kosovaro continuerà la sua avventura in bianconero.