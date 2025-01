Donadoni: "Juve? Serve il supporto del club. Su Motta..."

Roberto Donadoni, allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del nuovo progetto di Thiago Motta.

Roberto Donadoni, allenatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “L’inter ha dimostrato di essere una squadra forte, solida che ha messo in difficoltà l’Atalanta, rispetto alle qualità dei bergamaschi. Il tasso tecnico ha fatto la differenza. Juve-Milan partita dalle due facce. Come spesso accade nel calcio, quando una squadra sembra possa avere la meglio e portare a casa un risultato, poi l’episodio, la situazione cambia e stravolge tutto. Alla fine i bianconeri hanno dimostrato per grande parte della partita di essere stati superiori agli avversari, però il risultato è stato negativo perché gli episodi si sono in quella maniera. Anche questo è il bello del calcio, anche se diventa difficile accettare il verdetto per chi pensava potesse vincere”.

Sulla Juve

“Sanno benissimo i dirigenti bianconeri cosa manchi. Dal di fuori è difficile dare un giudizio, una valutazione su questi aspetti. Ci sono stati tanti cambiamenti e le difficoltà fanno parte di essi. Quindi è lecito aspettarsi momenti difficili, bisogna avere la costanza di portare avanti un discorso e soprattutto avere alle spalle un club che dia la forza di poter affrontare il futuro con la convinzione che la strada intrapresa sia quella giusta. Si concretizza poco in avanti? Se il calcio fosse il tennis sarebbe una questione di colpi. E’ il calcio è c’è bisogno dell’apporto di tutti, se non si lavora in un certo modo diventa difficile”.