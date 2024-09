Lega Serie A, tanti auguri a Roberto Donadoni

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sul compleanno di Roberto Donadoni, ex CT della Nazionale.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sui compleanni e gli eventi. Ecco il comunicato: “Eventi di oggi: UEFA Nations League, Boszik Arena, Budapest, ore 20.45 Israele-Italia Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A, via Ippolito Rosellini, 4, Milano, ore 14.30”.

"TANTI AUGURI! 1963: buon compleanno Roberto Donadoni che compie 61 anni. Dopo aver cominciato la carriera nell`Atalanta (52 presenze e tre gol in Serie A) passa al Milan e rimane in rossonero per 10 stagioni consecutive per tornare a Milano dopo una breve esperienza negli Stati Uniti con i NY Metrostars. In totale in Serie A gioca 288 partite col Diavolo realizzando 18 gol e vincendo 6 Scudetti e quattro Supercoppe Italiane. Con il Milan vince anche due Coppe dei Campioni, una Champions League, tre Supercoppe Uefa e due Coppe Intercontinentali. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo ha allenato Livorno, Napoli, Cagliari, Parma e Bologna in serie A oltre che la Nazionale italiana dal 2006 al 2008. 1988: buon compleanno Danilo D`Ambrosio (Monza), 36 anni