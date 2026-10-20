La sconfitta contro la Lazio ha riacceso il dibattito sul futuro di Luciano Spalletti, ma al momento la Juventus non starebbe valutando un cambio in panchina. A fare il punto è stato Gianluca Di Marzio nel suo podcast, spiegando come, nonostante le difficoltà, dalla società continui a filtrare fiducia nei confronti dell'allenatore.

Spalletti, nessun piano alternativo per ora

Secondo Di Marzio, in queste ore si discute sull'opportunità di cambiare guida tecnica, ma al momento non sarebbero state avviate valutazioni concrete su possibili sostituti.

Tra i nomi che potrebbero essere accostati alla panchina bianconera figurano Antonio Conte, Stefano Pioli e Igor Tudor, tutti attualmente fuori da una panchina di club. Si tratta però di ipotesi e non di trattative avviate.

La volontà della società sarebbe quella di superare il momento difficile attraverso una maggiore coesione interna, ritrovando serenità anche all'interno dello spogliatoio.

La Juventus deve analizzare le difficoltà

Di Marzio ha sottolineato la necessità di un'analisi approfondita, che non riguardi soltanto i risultati, ma anche le difficoltà di mercato e le prospettive future del club.

L'esperto di mercato ha inoltre invitato a non considerare Spalletti e Massimiliano Allegri allenatori improvvisamente incapaci di trasmettere le proprie idee. Il momento negativo, secondo questa lettura, richiede una valutazione più ampia, senza attribuire ogni responsabilità esclusivamente alla guida tecnica.

Fiducia a Spalletti, ma i risultati peseranno

La posizione attuale della Juventus resta quindi improntata alla fiducia, pur nella consapevolezza che il calcio è condizionato dai risultati. Le prossime prestazioni saranno determinanti per capire se la squadra riuscirà a invertire la rotta.

Dopo il pesante 0-3 contro la Lazio, Spalletti è chiamato a ritrovare compattezza, identità di gioco e continuità. Per il momento, la società sembra intenzionata a proseguire con lui, ma serviranno segnali concreti sul campo.