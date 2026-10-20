La Juventus si prepara a tornare in campo in Europa League. Giovedì, alle 18:45, i bianconeri ospiteranno il Rennes all’Allianz Stadium, con l’obiettivo di reagire dopo la pesante sconfitta in campionato contro la Lazio. In vista della sfida europea, la UEFA ha ufficializzato la squadra arbitrale: a dirigere l’incontro sarà il danese Morten Krogh.

Juventus-Rennes, la squadra arbitrale completa

Krogh sarà affiancato dagli assistenti Skytte e Bramsen, mentre Karlsen ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. In sala VAR ci sarà Brand, con l’inglese Attwell designato come AVAR.

I bianconeri cercano il riscatto in Europa

Il confronto con il Rennes rappresenta un’occasione per provare a voltare pagina. La sconfitta per 3-0 contro la Lazio ha evidenziato difficoltà sul piano del gioco e dell’atteggiamento, alimentando le discussioni sul momento della squadra.

Spalletti dovrà preparare una partita nella quale serviranno attenzione, intensità e maggiore solidità. L’obiettivo è ritrovare risposte sul campo e trasformare l’impegno europeo in un’opportunità per ripartire.