Di Livio: “La Juve, dopo la sconfitta con l’Inter, si è spenta”

Angelo Di Livio, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TVPlay: "Buon collettivo, ma non fortissimo. L’anno scorso secondo me è stata un’annata positiva, nonostante tutto. Dopo Inter-Juve sono cadute le motivazioni, la squadra si è spenta. Il primo tempo di ieri non è stato bello sono arrivati anche i fischi, mentre il secondo a me è piaciuto, in particolare dopo il gol ho visto dei giocatori che si sono liberati psicologicamente. Allegri non è così scontato che se ne vada, soprattutto se dovesse vincere la Coppa Italia e raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League: gli do ancora un anno di possibilità, visto che comunque ha ancora una stagione da contratto".