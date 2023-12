Di Francesco: “Rispetto Allegri, ma vediamo il calcio in modo diverso”

Eusebio Di Francesco , allenatore del Frosinone , ha detto la sua in conferenza, in vista del match con la Juve . Ecco le sue parole: "Ho grande rispetto di Max, lo conosco da tempo e mi ha citato anche in un libro che ha scritto. Quello che ci contraddistingue è la schiettezza e il dialogo con i calciatori. Lui vede il calcio in una maniera diversa ma io dico meno male altrimenti sarebbe noioso se tutti fossimo uguali.

Chi dei tre della Juve è il più pronto? Bella domanda ma a me interessa vederli giocare bene qui. Come ho detto l'altra sera ora conta solo far bene per il Frosinone. Attraverso questo percorso possono ambire a giocare poi nella Juve. Il calcio cambia in poco tempo, non devono accontentarsi ma ambire sempre a qualcosa di più. A maggio manca ancora tanto.