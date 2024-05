Juve, i convocati di Montero: le scelte su De Sciglio e Fagioli

La Juve ha diramato le sue scelte sui giocatori convocati per il match dei bianconeri: torna Nicolò Fagioli mentre Mattia De Sciglio è out

La prima di Paolo Montero sulla panchina della prima squadra della Juventus coincide con il ritorno di Nicolò Fagioli. Il centrocampista bianconero ha terminato di scontare la squalifica acuminata a inizio stagione per calcio scommesse. Il giocatore sarà regolarmente a disposizione dell'allenatore della Primavera, traghettatore della prima squadra dopo l'esonero di Massimiliano Allegri. Inoltre, come si apprende dalla lista di convocati comunicata sul sito ufficiale della Juventus, non sarà presente Mattia De Sciglio. Il giocatore sarà out per infortunio. Ecco la lista completa dei giocatori chiamati per la penultima giornata di Serie A, che vedrà i bianconeri impegnati contro il Bologna.