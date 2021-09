De Ceglie: “Tornare qui è un emozione unica. La Juve rappresenta la mia vita”

Paolo De Ceglie ha manifestato il suo entusiasmo sui social

Il mercato estivo della Juventus non si è concluso come tutti i tifosi speravano, ovvero con il doppio colpo Pjanic-Icardi in extremis. Il bosniaco non è riuscito a fare ritorno sotto la Mole e ha accettato l'opzione Besiktas, per quanto riguarda l'argetino invece, la società della Continassa si sarebbe tirato indietro per investire meglio nella prossima sessione.