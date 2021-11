Ancora Danilo: “Abbiamo bisogno del supporto e dell’entusiasmo dei nostri tifosi per rialzarci”

Il difensore ha parlato

Il difensore della Juve, Danilo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della partita di Champions League domani sera contro lo Zenit. Queste le sue parole: "Cosa cambia tra campionato e Champions? Questa è una domanda difficile. È quello che cerchiamo di capire perché non deve succedere che siamo due squadre diverse in campionato e in Champions. Domani abbiamo la possibilità di dimostrare qual è la vera squadra, la nostra squadra. A cosa servirà il ritiro fino a sabato? Secondo me serve a stare uniti, serve per dimostrare che dobbiamo dare qualcosa in più alla Juventus. È il momento di mettere un po' da parte le famiglie per fare delle riflessioni ed è quello che facciamo in ritiro.