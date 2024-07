D’Amico: “Giuntoli sta lavorando veramente molto bene”

Andrea D'Amico, procuratore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'operato di Cristiano Giuntoli.

Andrea D’Amico, procuratore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del dirigente della Vecchia Signora Cristiano Giuntoli. Ecco le parole dell’agente sportivo a Sky Sport: “Conosco Giuntoli sin dai suoi esordi, quando era al Carpi in Serie c. Ho molta fiducia in lui. Questa doveva diventare la Juve di Giuntoli. L’anno scorso ha ereditato una squadra su cui doveva lavorare. Scegliendo l’allenatore era obbligato a creare Juve con suo progetto e mi sembra ci stia lavorando in maniera importante”. La Juventus, fino ad ora, ha portato a casa quattro pedine importanti, come Di Gregorio, Cabal, Thuram e Douglas Luiz, in attesa dei prossimi colpi.