Damascelli: “Motta non ha futuro alla Juventus”

Tony Damascelli, giornalista, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della sconfitta di ieri contro il Napoli.

Tony Damascelli, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Il Giornale: “Prima sconfitta in campionato della Juventus, ovviamente è toccato ad Antonio Conte compiere il “tradimento”, secondo storie tipiche del calcio. Il Napoli resta primo in classifica, la squadra ha avuto strani pensieri per tutto il primo tempo e la Juventus ne ha approfittato giocando un buon football, meritando il vantaggio con Kolo Muani. Ma nella ripresa i bianconeri sono scomparsi dal campo, arretrando, denunciando i consueti limiti di personalità soprattutto in mezzo al campo, dove Koopmeiners ha nuovamente sbagliato partita, a differenza del suo rivale di ruolo, McTominay, sempre reattivo e presente nell’azione”.

Su Motta

“Era evidente che la partita sarebbe cambiata anche nel risultato. Il crescendo napoletano ha messo in fibrillazione la terza linea di Motta, che ha provato a inserire forze fresche, richiamando uno sciagurato Cambiaso e sbagliando la staffetta Kolo-Vlahovic a ribadire la sua miopia tattica. Per il Napoli tre punti attesi ma infine raccolti con la tenacia del suo allenatore, la dedizione totale dei suoi uomini e la partecipazione di Thiago Motta, che non può avere un futuro in questo club”. Intanto ecco le parole di Ciro Ferrara sui bianconeri<<<