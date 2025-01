Ferrara: “La sconfitta può fare bene alla Juve”

Le parole di Ferrara, Pardo e Ambrosini ai microfoni di Dazn al termine della partita di Serie A tra Napoli e Juve

Non è bastato Kolo Muani: la Juve contro il Napoli ha perso 2-1, prima sconfitta dei bianconeri in questa Serie A. La squadra di Motta ha giocato un buon primo tempo ma nella seconda frazione è stata totalmente dominata, fisicamente e mentalmente. Non tutto il male però viene per nuocere. Al termine della partita Ciro Ferrara dagli studi di Dazn ha commentato: “Forse proprio una sconfitta può farti cambiare passo, perché tutti questi pareggi muovevano comunque la classifica. Questa sconfitta magari ti fa prendere consapevolezza di dover cambiare strategia. È stata recuperata da squadra nella parte destra della classifica. A volte ti fa prendere consapevolezza, ovviamente non ne esce bene”.

Juve, le parole di Pardo e Ambrosini

Pierluigi Pardo ha aggiunto: “Due rivoluzioni, due cambi in panchina, due società che hanno speso tanto in estate. Il Napoli ha scelto una strada dritta e diretta, la Juve un progetto a lungo termine. Chiaro che poi ora i risultati sono diversi”. Mentre Massimo Ambrosini ha detto: “Kolo Muani bel gol, ma non puoi dire che ha inciso in maniera significativa. Vlahovic? Mi aspettavo un po’ di minuti in più. Cambiaso non è più quello che era prima dell’infortunio, c’è da capire se per il mercato o per la forma fisica”.Nel frattempo arriva una bomba di calciomercato: “Addio pesante, è deciso” <<<