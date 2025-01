Sacchi: “Serve ancora pazienza per Thiago Motta”

Arrigo Sacchi, ex CT della Nazionale italiana, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Thiago Motta.

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e della Nazionale italiana, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Thiago Motta. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “La Juventus ha fatto bene nel primo tempo, ha pressato con gli attaccanti, cosa che in passato non ha quasi mai fatto, e per questo motivo l’ho apprezzata, ma nella ripresa si è lasciata travolgere e non è stata in grado di ribaltare l’azione”.

Su Thiago Motta

“Thiago Motta, che conosco bene e stimo moltissimo, non deve però demoralizzarsi: è sulla strada giusta, sta insegnando ai suoi giocatori un calcio di possesso, moderno, aggressivo. Serve un po’ di pazienza, però sono convinto che Thiago, alla lunga, riuscirà a vincere la sua sfida e regalerà successi ai bianconeri. L’importante è che la società lo sostenga sempre, in particolare nei momenti delicati, perché è in quei frangenti che gli allenatori hanno bisogno di aiuto e di consigli”. Intanto ecco le ultime notizie sulla Juve<<<