Damascelli: “Juventus e Inter: lotta aperta tra due squadre diverse”

Sulle colonne de Il Giornale, Tony Damascelli ha parlato della Juventus reduce dal successo contro il Lecce in Serie A. Ecco le sue parole: "Dicesi sorpasso, confermato il proverbio, quando il gatto nerazzurro non c'è i topi bianconeri ballano, dunque la Juventus passa facile in Salento e supera momentaneamente l'Inter che stasera se la gioca contro il Napoli che fu, nella Supercoppa per incominciare".