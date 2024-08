Costacurta: “Nico porterebbe tante cose buone alla Juve”

Alessandro Costacurta, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile arrivo di Nico Gonzalez.

Alessandro Costacurta, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a Sky, riportate da Tuttojuve.com: “Cosa porta Nico Gonzalez alla Juventus? Porta tante virtù, una sagacia tattica, tanta tecnica, fisicità. E secondo me piace a Thiago Motta perchè si fa sempre trovare sul secondo palo quando si stacca dall’altra parte. Credo non ci siano così tanti giocatori che riescono a chiudere così bene quando si attacca dall’altra parte”. Infatti la Juventus è molto vicina all’esterno argentino, che prenderà il posto di Chiesa, che è ancora alla ricerca di una squadra che possa garantirgli titolarità e stipendio.