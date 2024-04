Costacurta svela: “Giuntoli ha cambiato idea su Allegri…”

Alessandro Costacurta, ex calciatore del Milan, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Sky Sport sul momento negativo dei bianconeri: "Allegri continua a insistere sul fatto che avrebbe dovuto raggiungere degli obiettivi. E alla fine credo che in un certo senso li raggiungerà. Quindi il motivo della sua eventuale mancata riconferma è un altro e può dipendere da come ha fatto giocare la Juve. Probabilmente Giuntoli all’inizio aveva intenzione di tenerlo, poi ha visto come è andato quest’anno e può aver deciso di cambiare, visto anche che ci sono squadre che hanno una qualità inferiore e stanno giocando meglio".