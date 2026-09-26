La Juventus ha già il suo appuntamento fissato in Coppa Italia. La Lega Serie A ha reso noto il programma degli ottavi di finale della competizione attraverso il comunicato ufficiale numero 41, definendo date e orari delle sfide.

Juventus-Sassuolo, si gioca il 3 dicembre

I bianconeri faranno il loro esordio nella competizione giovedì 3 dicembre 2026. La squadra affronterà il Sassuolo tra le mura dell’Allianz Stadium, con il calcio d’inizio fissato alle ore 21:00.

La sfida sarà valida per l'accesso ai quarti di finale della Coppa Italia. Un appuntamento che attende dunque la Juventus all'inizio dell'ultimo mese dell'anno.

L’esordio bianconero nella competizione

Per la Juventus sarà la prima partita dell'edizione 2026/27 della Coppa Italia. Il percorso nella manifestazione inizierà quindi direttamente dagli ottavi di finale, con il Sassuolo come avversario.

I bianconeri potranno contare sul fattore campo, con la sfida che si disputerà all'Allianz Stadium. L'obiettivo sarà conquistare il pass per il turno successivo e proseguire il cammino nella competizione.

L'appuntamento è dunque fissato: Juventus-Sassuolo, giovedì 3 dicembre alle ore 21:00.