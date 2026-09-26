Da giocatore considerato in uscita a possibile elemento centrale del nuovo progetto. È cambiata rapidamente la prospettiva di Douglas Luiz alla Juventus e, secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero starebbe valutando anche la possibilità di prolungare il contratto del centrocampista brasiliano.

Douglas Luiz, ipotesi rinnovo fino al 2030

Arrivato a Torino dall'Aston Villa, Douglas Luiz potrebbe proseguire la propria esperienza in bianconero oltre l'attuale scadenza. Sul tavolo ci sarebbe l'ipotesi di un prolungamento fino al 2030, mantenendo invariato l'ingaggio da circa 4,5 milioni di euro a stagione.

Una soluzione che permetterebbe alla Juventus di dare continuità al rapporto con il centrocampista e, allo stesso tempo, di intervenire sulla gestione economica dell'investimento effettuato per acquistarlo.

Una questione anche economica

L'eventuale rinnovo non sarebbe legato esclusivamente alle valutazioni tecniche. L'allungamento dell'accordo consentirebbe infatti al club di distribuire su un periodo più ampio l'ammortamento del cartellino, riducendo così l'incidenza annuale dell'operazione sul bilancio.

I primi ragionamenti tra le parti sarebbero emersi proprio durante la trattativa che ha portato Neto verso Torino. Da quel confronto sarebbe nata anche la possibilità di discutere del futuro di Douglas Luiz.

Douglas Luiz, cambia il futuro alla Juventus

Lo scenario appare quindi diverso rispetto a quello di qualche mese fa. Il brasiliano sembrava destinato a lasciare Torino, mentre ora può diventare una risorsa importante per Luciano Spalletti e per il nuovo centrocampo della Juventus.

Il possibile rinnovo fino al 2030 resta, al momento, un'ipotesi al vaglio della società. Il fatto stesso che il club stia prendendo in considerazione questa soluzione testimonia però il cambiamento della posizione di Douglas Luiz all'interno del progetto bianconero.