La Lega Serie A ha ufficializzato il programma delle giornate dalla 13ª alla 19ª del campionato di Serie A 2026/27. La Juventus ha così conosciuto date e orari delle prossime sette sfide, che accompagneranno i bianconeri tra la fine di novembre e l'inizio di gennaio.

Juventus, il calendario dalla 13ª alla 19ª giornata

Il programma della Juventus prenderà il via con la trasferta sul campo del Como, in calendario domenica 29 novembre alle ore 20:45.

La settimana successiva i bianconeri torneranno all'Allianz Stadium per affrontare l'Udinese, domenica 6 dicembre alle ore 18:00. Il terzo appuntamento sarà invece contro il Monza, con la gara fissata per lunedì 14 dicembre alle 20:45.

Le sfide contro Roma e Bologna

Dopo la sfida interna con il Monza, la Juventus sarà attesa da due trasferte consecutive. La prima sarà quella contro la Roma, in programma sabato 19 dicembre alle ore 20:45.

Il nuovo anno inizierà invece con la trasferta sul campo del Bologna. La partita è stata programmata per domenica 3 gennaio 2027 alle ore 20:45.

Derby e sfida con l'Inter

Il calendario proseguirà poi con uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Alla 18ª giornata, infatti, è in programma il derby della Mole tra Juventus e Torino: la sfida si giocherà mercoledì 6 gennaio alle ore 12:30.

A chiudere il blocco delle sette giornate sarà invece la trasferta di San Siro contro l'Inter, fissata per domenica 10 gennaio 2027 alle ore 20:45.

Questo il calendario completo: