La Juventus Next Gen torna in campo oggi, sabato 26 settembre, per la settima giornata del campionato di Serie C. I bianconeri saranno impegnati alle 17.30 sul campo del Desenzano, con l’obiettivo di dare continuità al lavoro svolto durante la settimana e lasciarsi alle spalle le difficoltà delle ultime uscite.

Brambilla: “Serve maggiore concretezza”

Alla vigilia della partita, Massimo Brambilla ha analizzato il momento della squadra, sottolineando la necessità di ridurre gli errori e migliorare la capacità di sfruttare le occasioni create. Il tecnico ha spiegato che nelle ultime gare sono state concesse troppe situazioni pericolose, mentre contro il Cittadella è arrivata una reazione positiva.

“Abbiamo lavorato sugli aspetti che non hanno funzionato, senza però dimenticare ciò che di buono è stato fatto. Dobbiamo diventare più pratici e concreti e capire rapidamente quello che richiede questo campionato”.

La sfida contro il Desenzano

L’avversario di giornata è una neopromossa che, secondo Brambilla, può contare su diversi elementi esperti per la categoria. Per la Juventus Next Gen sarà quindi necessario mantenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti.

“Affrontiamo una squadra neopromossa ma con giocatori che conoscono bene la categoria. Dovremo approcciare la partita nel modo giusto e avere grande concretezza dall’inizio alla fine”.

L’obiettivo è reagire

Dopo un periodo complicato, il tecnico bianconero ha evidenziato anche i segnali positivi arrivati durante la settimana. Il gruppo, a suo giudizio, ha reagito e ora dovrà trasformare il lavoro quotidiano in una prestazione sul campo.

“Dopo le sconfitte la squadra si è ricompattata e ha lavorato bene. Ho visto una reazione positiva nei ragazzi: ora dobbiamo portare in partita questa energia e limitare al massimo gli errori, sia in fase difensiva sia sotto porta”.

L’appuntamento è dunque fissato per oggi alle 17.30, quando la Juventus Next Gen affronterà il Desenzano in trasferta.