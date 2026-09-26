La Juventus ha agito tempestivamente per far fronte all’imprevisto stop di Kamil Grabara, vittima di una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Per mettere al sicuro il reparto dei portieri, il club bianconero ha praticamente chiuso per il ritorno di Neto, con il brasiliano pronto a sbarcare in Italia già domani.

Neto, ritorno alla Juventus

Per l'esperto portiere brasiliano non sarà una prima volta a Torino. Neto ha infatti già indossato la maglia della Juventus dal 2015 al 2017, collezionando 22 presenze ufficiali.

L'ex Fiorentina conosce quindi già l'ambiente bianconero e le dinamiche di un club chiamato a convivere con grandi pressioni. Un elemento che potrebbe facilitare il suo inserimento nello spogliatoio e permettergli di mettersi rapidamente a disposizione di Luciano Spalletti.

Domani l'arrivo in Italia

Il programma prevede l'arrivo di Neto in Italia domani. Successivamente il portiere si sottoporrà agli accertamenti di rito presso il J|Medical, passaggio necessario prima di completare l'operazione.

Una volta terminate le visite mediche, è prevista la firma sul contratto con la Juventus.

Un contratto annuale

L'accordo tra Neto e il club bianconero sarà su base annuale. La Juventus ha scelto dunque un giocatore di esperienza per sopperire all'assenza di Grabara e garantire a Spalletti una nuova soluzione tra i pali.

Per Neto sarà così un ritorno a Torino a distanza di diversi anni. Dopo la prima esperienza vissuta dal 2015 al 2017, il brasiliano è pronto a rimettersi a disposizione della Juventus e ad affrontare una nuova sfida in maglia bianconera.