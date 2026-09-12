La vigilia di Sassuolo-Juventus porta con sé diverse indicazioni importanti. Luciano Spalletti ha fatto il punto sulla squadra in conferenza stampa, soffermandosi soprattutto sull'assenza di Manuel Locatelli, sulle condizioni degli infortunati e sulle possibili scelte per la sfida del MAPEI Stadium. Tra le notizie positive c'è il recupero di Pape Matar Sarr, che sarà a disposizione.

Spalletti: “L'assenza di Locatelli distribuisce responsabilità”

Il tecnico bianconero ha aperto la conferenza parlando proprio dell'infortunio del capitano:

“Parto dicendo che ci dispiace per quello che è successo a Locatelli. La sua assenza distribuisce responsabilità a tutti. Lui la maglia non se la toglie nemmeno dopo la doccia, sappiamo quanto ci tiene e quanto vale”.

Spalletti ha poi sottolineato l'atteggiamento mostrato dalla squadra durante gli allenamenti, evidenziando la voglia del gruppo di reagire alle difficoltà.

Koopmeiners e Douglas Luiz, la fiducia del tecnico

L'allenatore ha parlato anche di due giocatori che potrebbero avere un peso ancora maggiore dopo lo stop di Locatelli. Su Koopmeiners ha spiegato:

“Lo vedo più libero, più sciolto e cercheremo di metterlo nella posizione in cui si sente maggiormente a suo agio”.

Ancora più forte il messaggio mandato a Douglas Luiz, protagonista di una crescita evidente nelle ultime settimane:

“Douglas Luiz è una certezza del calcio, ha dimostrato in più contesti di essere un giocatore forte”.

Spalletti ha spiegato come il brasiliano abbia ritrovato fiducia nelle proprie qualità e abbia modificato anche il modo di interpretare il possesso: “Adesso ha capito che più la fa circolare e più palloni può toccare”.

Sarr ci sarà, McKennie e Cambiaso verso il forfait

La notizia più importante dall'infermeria riguarda Pape Matar Sarr. Dopo il rientro in gruppo, il centrocampista sarà a disposizione per Sassuolo-Juventus. Il suo recupero rappresenta una soluzione preziosa per Spalletti, soprattutto considerando l'emergenza nel reparto.

Diversa la situazione per Weston McKennie e Andrea Cambiaso. Spalletti ha spiegato che sarà difficile recuperarli per domani: “Domattina faremo un provino per Cambiaso, mentre per McKennie aspetteremo la gara di giovedì perché non vogliamo correre rischi”.

Il tecnico ha però voluto ribaltare il concetto di emergenza: “Non dobbiamo pensare ‘manca qualcuno’, ma ‘c'è qualcuno che è pronto’”.

Woltemade può partire titolare

Tra le possibilità per la sfida del MAPEI Stadium c'è anche Nick Woltemade. Il tedesco ha convinto Spalletti fin dai primi allenamenti e potrebbe avere una chance dal primo minuto.

“È una possibilità che valuteremo. L'inserimento è già avvenuto e si è fatto apprezzare da tutti fin dal primo allenamento. Sa stare in campo e può ricoprire più ruoli. Sicuramente sarà della partita, dall'inizio oppure a gara in corso”.

Una soluzione che potrebbe permettere alla Juventus di avvicinare Woltemade a Kolo Muani, aumentando la presenza offensiva.

“Dobbiamo fare partite da Juve”

Spalletti non vuole però sentire parlare di alibi legati agli infortuni. Il messaggio alla squadra è stato netto:

“Dobbiamo vincere le partite, imporci in campo, fare partite da Juve e alzare il nostro livello. Se cominciamo a pensare di essere limitati da un episodio, non va bene. Anzi, facciamo così: degli infortunati non ne parlo più. Noi dobbiamo andare oltre a tutto”.

Parole che fotografano perfettamente lo spirito con cui la Juventus si presenterà domani a Reggio Emilia. Sassuolo-Juventus è in programma domenica 13 settembre alle 20:45.