Francisco Conceiçao non nasconde le difficoltà incontrate dalla Juventus contro il Celta Vigo. Dopo la vittoria in Europa League, l'esterno portoghese ha analizzato in mixed zone la prestazione dei bianconeri, soffermandosi soprattutto su un primo tempo al di sotto delle aspettative. Il messaggio in vista della Lazio è chiaro: la squadra deve evitare di complicarsi la partita ed essere pronta a imporre il proprio gioco fin dall'inizio.

Conceiçao critica il primo tempo della Juventus

Il portoghese ha riconosciuto che la squadra non è riuscita a mettere in pratica quanto preparato durante gli allenamenti, pagando ritardi nelle giocate e nelle letture della partita.

“Penso che nel primo tempo non abbiamo giocato in base a quello che abbiamo preparato in allenamento. Sempre in ritardo, anche nelle giocate. Il mister a fine primo tempo ci ha detto: ‘Non possiamo vincere questa partita se non facciamo quello per cui ci alleniamo”.

Conceiçao ha poi evidenziato il cambio di atteggiamento mostrato nella ripresa, dalla quale la Juventus dovrà ripartire per affrontare i prossimi impegni con maggiore convinzione.

“Le prossime partite ci porteremo dietro questo secondo tempo, perché abbiamo iniziato a giocare, a fare quello che si deve per vincere”, ha aggiunto.

Il messaggio in vista della Lazio

Domenica i bianconeri torneranno in campo contro la Lazio e, secondo Conceiçao, la lezione della sfida europea dovrà servire a evitare nuovi passaggi a vuoto. La capacità di reagire è importante, ma non può diventare l'unica strada per ottenere risultati.

“Dobbiamo prendere questo di esempio per non fare l'errore un'altra volta. Se facciamo così, non dobbiamo cercare di fare la rimonta. Dobbiamo dimostrare di voler fare bene fin dal primo minuto”.