Cobolli Gigli: “Alla Juve troppa tensione. Dopo-Pirlo? Prenderei Gasperini”

Le parole dell'ex presidente bianconero

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato del momento bianconero ai microfoni di Leggo. L'ex numero uno dei tempi di corso Galileo Ferraris, ha rivelato quelle che sono le sue sensazioni sui possibili stravolgimenti che potrebbero interessare la Juve, attualmente in totale confusione sia dentro che fuori dal campo. "La vicenda Superlega potrebbe aver ha lasciato il segno: contro l’Udinese si è vinto grazie alla fortuna, col Milan invece si è perso con merito. Nel senso che i rossoneri hanno giocato bene. Percepisco una situazione di grande tensione, come una pentola che bolle" - ha spiegato Cobolli Gigli, mettendo in evidenza la questione legata alla Superlega, che secondo lui avrebbe avuto degli effetti anche sulle prestazioni della squadra.

Su Agnelli: "Andrea Agnelli con ogni probabilità resterà presidente, ma sicuramente dovrà rivedere alcune posizioni. Nell’area tecnica, ad esempio, il contratto di Paratici è in scadenza e forse non verrà rinnovato. Potrebbe cambiare anche un vicepresidente, ma personalmente io punterei a rafforzare l’area gestionale-legale".

I problemi di questa stagione: "La Juve sta pagando per aver fatto tanti esperimenti, in buona fede, che però non hanno consentito di trovare una squadra tipo. Ovviamente, al netto degli infortuni. Il centrocampo, nonostante ci siano calciatori di buona volontà, non ha funzionato, così come la costruzione del gioco dal basso. Presto dovranno anche misurarsi con problemi di bilancio ancor più seri di quelli già avuti quest’anno. E la prima conseguenza potrebbe essere quella di dover vendere alcuni giocatori".

Su Pirlo: "Certamente ha commesso degli errori, ma non merita di essere esonerato. È un allenatore che stimo, ma le minestre riscaldate potrebbero non essere ugualmente gustose. Senza andare pensare a Guardiola, che comunque per costi sarebbe meno oneroso di Cristiano Ronaldo, io guarderei a Gasperini. Preparato, italiano, abile nella gestione, con un background juventino: potrebbe essere una scelta". Attenzione però perché in queste ultimissime ore sono arrivate alcune pesanti novità in casa bianconera, terremoto in vista: "Ecco cosa può succedere senza Champions" <<<