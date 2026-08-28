Il sorteggio di Europa League ha definito il percorso della Juventus nella nuova stagione europea. A commentare gli abbinamenti è stato Giorgio Chiellini, presente a Montecarlo e intervenuto ai microfoni di Sky Sport subito dopo la conclusione dell’evento.

L’ex capitano bianconero ha analizzato le avversarie pescate dalla squadra di Luciano Spalletti, soffermandosi anche sulle ambizioni della Juventus in Europa e in campionato.

Chiellini: “Conta il nostro percorso”

Sul sorteggio, Chiellini ha spiegato: “Adesso è difficile capire quanto sia difficile il sorteggio, abbiamo preso due spagnole, ma è il nostro percorso che ci interessa. Di positivo è che abbiamo evitato trasferte complicate, ricordiamo ancora quella difficile a Bodo dell’anno scorso”.

L’ex difensore ha poi parlato delle responsabilità della Juventus in campo europeo: “Sia noi che il Milan abbiamo la responsabilità verso la nazione di dover fare il meglio possibile e cercare di fare anche punti per il posto in più in Champions. Non lo facciamo solo per quello ma sappiamo quanto sia importante a fine stagione”.

Scudetto, Chiellini: “L’Inter ha un grande vantaggio”

Chiellini ha poi spostato l’attenzione sulla Serie A e sulla lotta per lo Scudetto.

“Se parliamo di vincere lo Scudetto, è chiaro che l’Inter ha un grande vantaggio su tutte le altre, la nostra squadra è migliorata rispetto all’anno scorso e in più c’è il fattore Luciano, che partirà da inizio anno”.

Sulle ambizioni bianconere: “La volontà della squadra è di competere, poi da lì a vincere dipende da tanti fattori ed eventuali imprevisti”.

Yildiz, Chiellini conferma: “Starà fuori qualche mese”

Tra gli argomenti affrontati anche l’infortunio di Kenan Yildiz, che rappresenta una delle principali tegole per la Juventus in questo avvio di stagione.

“Abbiamo avuto la sfortuna dell’infortunio di Kenan, darà spazio agli altri, ma è sicuramente un’assenza importante”.

Poi il chiarimento sulle condizioni del numero 10: “La situazione su Kenan è molto chiara, dovrà operarsi al metatarso e starà fuori qualche mese, ma per fortuna non è un infortunio che pregiudica niente per il futuro come potrebbe essere un crociato”.

“Abbiamo aggiunto personalità e solidità”

Chiellini ha infine evidenziato i progressi compiuti dalla Juventus rispetto alla passata stagione.

“In generale direi che abbiamo aggiunto personalità e solidità a questo gruppo, cose che nell’anno passato sono mancate e che non ci hanno permesso di portare a casa risultati importanti, rispetto al passato siamo una squadra più forte e più ‘spessa’, siamo pronti”.