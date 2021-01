Chiellini e Buffon titolari insieme 997 giorni dopo. Il capitano: “Bello difendere questi colori insieme”

TORINO- Il 2021 della Juventus, iniziato con le vittorie in campionato contro Udinese, Milan e Sassuolo, prosegue nella giusta direzione. In Coppa Italia, nell’esordio stagionale nella competizione, il club bianconero è riuscito ad avere la meglio del Genoa, sconfitto ai supplementari con il risultato di 3-2, grazie alla rete del giovane attaccante francese Rafia nel primo dei due tempi da 30 minuti. Andrea Pirlo, in vista del match di domenica sera a San Siro contro l’Inter dell’ex Antonio Conte, aveva inizialmente deciso di schierare una formazione rimaneggiata e priva di diversi titolari, ai quali era stato concesso del riposo dopo le tante gare giocate ultimamente. Si è così rivisto in campo dal primo minuto capitan Giorgio Chiellini, finalmente tornato a disposizione dopo i tanti problemi fisici che lo hanno colpito nell’ultimo anno. Il numero 3, tramite un post sui propri profili ufficiali social, ha voluto festeggiare un altro avvenimento.

Il numero 3, infatti, per la prima volta dopo ben 997 giorni, è tornato a disputare un match dal primo minuto in compagnia di Gigi Buffon, ieri partito da titolare al posto di Szczesny. Questo il messaggio del capitano juventino al compagno di mille battaglie: “E’ stato bello ritrovarci fianco a fianco dal primo minuto esattamente 997 giorni dopo. Ed è altrettanto bello difendere questi colori insieme da così tanto tempo…”. Un ritorno coinciso con una vittoria, a differenza di quanto accaduto 997 giorni fa. L’ultimo incontro disputato dai due dal primo minuto con la maglia bianconera, infatti, era stato quel Juventus-Napoli del 22 aprile 2018 in cui gli azzurri di Sarri, grazie a un gol negli ultimi minuti di Koulibaly, avevano espugnato l’Allianz Stadium, tenendo vivo il sogno scudetto.