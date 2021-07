Chiellini, dopo l’Europeo lo celebra anche la Germania: coniato il termine “Chiellinigkeit”

Un omaggio per il difensore della Juventus

redazionejuvenews

La Nazionale Italiana di Roberto Mancini ha vinto il Campionato Europeo contro l'Inghilterra, laureandosi Campione D'Europa ai calci di rigore, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Un grande Europeo per tutta la banda Mancini, celebrata in tutta Europa per la forza, la tenacia, e la costanza mostrata durante tutta la competizione. Il gruppo è stato la vera forza degli Azzurri, con l'unione di intenti tra i giocatori che hanno consentito alla squadra di portare a casa il trofeo: le prestazioni di tutti quanti sono state sempre al di sopra delle righe, con molti dei componenti della Nazionale che sono balzati agli onori delle cronache dei giornali nostrani e non solo.

Il più celebrato di tutti è stato sicuramente il Capitano della Nazionale e della Juventus Giorgio Chiellini, per il quale in Germani hanno addirittura coniato una nuova parola: si tratta del termine "Chiellinigkeit", che in italiano viene tradotto come "Guardare alle cose in modo un po’ più leggero. Essere un po’ allegri, un po’ seri, svolgere il proprio lavoro nel miglior modo possibile e divertirsi più che si può mentre lo si fa". Questa la definizione della parola, della quale ha parlato anche Claudio Rizzello, giornalista tedesco di origini italiane: "La verità è che vorremmo tutti essere come lui. Chiellini non è un difensore, ma uno stile di vita. Vedi tutto un po’ più liberamente. Sii un po’ divertente, un po’ serio, porta a termine il tuo lavoro nel miglior modo possibile, divertendoti il ​​più possibile".

Una grande soddisfazione per il centrale, che con la vittoria dell'Europeo ha ricevuto la definitiva consacrazione anche a livello continentale: ora le vacanze e poi il rientro a Torino, con il contratto con la Juventus che dovrebbe essere prolungato per almeno un anno, per consentire a Chiellini di rimanere in bianconero per guidare la squadra verso nuovi successi.