La Juventus si prepara a tornare protagonista in Europa League. Giovedì 15 ottobre i bianconeri saranno impegnati in Spagna contro il Celta Vigo, nella sfida valida per la seconda giornata della League Phase della competizione europea. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 21:00, con la squadra di Luciano Spalletti chiamata a cercare un risultato importante in trasferta.

Celta Vigo-Juventus: dove vedere la partita

La gara tra Celta Vigo e Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport. Per chi preferisce seguire l'incontro in streaming, saranno disponibili NOW e Sky Go, piattaforme attraverso le quali sarà possibile guardare la partita sui dispositivi compatibili.

I tifosi bianconeri potranno così seguire tutti i momenti della seconda giornata della League Phase di Europa League, in una sfida che metterà la Juventus alla prova lontano da Torino.

Celta Vigo-Juventus, segui la diretta testuale su Juvenews.eu

Per chi non potrà guardare la partita in televisione o in streaming, sarà possibile seguire la diretta testuale di Celta Vigo-Juventus su Juvenews.eu.

Aggiornamenti in tempo reale, cronaca delle azioni più importanti, occasioni da gol e risultato aggiornato accompagneranno i tifosi durante tutta la partita. Appuntamento a giovedì 15 ottobre, con calcio d'inizio alle ore 21:00, per vivere insieme tutte le emozioni della sfida europea dei bianconeri.