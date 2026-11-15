Tra i tanti giocatori che Spalletti può schierare alle spalle della punta, Edon Zhegrova è quello maggiormente a rischio di perdere spazio. Il mercato di gennaio potrebbe così diventare una possibile via d’uscita. Secondo quanto riportato da Tuttosport,l’esterno kosovaro cerca continuità e sta valutando la possibilità di lasciare Torino già durante la sessione invernale.

Il classe 1999, arrivato dal Lille, con Spalletti ha trovato spazio soprattutto a gara in corso. Durante questa sosta è riuscito almeno a conquistare una maglia da titolare con il Kosovo, nello 0-0 contro Israele in Nations League, rimanendo in campo fino all’82’. Alla Continassa, però, la concorrenza è destinata ad aumentare nelle prossime settimane.

Una concorrenza sempre più folta

e Nicosono tornati in gruppo e saranno nuovamente disponibili contro il Venezia, mentrepunta al rientro tra la fine dell’anno e l’inizio del 2027. A loro si aggiungonoed, oltre a: come avevamo scritto, il suo impiego sulla fascia destra ha già rimescolato le gerarchi e

Le pretendenti non mancano. L’Al Ittihad aveva già provato a ingaggiarlo nell’ultima fase del mercato estivo e potrebbe tornare alla carica: il grave infortunio del giovane Fernandes ha lasciato un vuoto che il club saudita deve colmare. Anche il Monaco di Filipe Luis, che schiera il 4-2-3-1, è alla ricerca di un esterno offensivo e segue la situazione. Più fredda, invece, la pista Besiktas: il club turco ha acquistato Ernest Poku e sembra ora concentrato su altri ruoli.

Per ora si tratta soltanto di indiscrezioni e non risultano offerte ufficiali. Prima dell’apertura del mercato, Zhegrova avrà comunque altre occasioni per mettersi in mostra: la Juventus tornerà in campo il 22 novembre alle 12:30 contro il Venezia, poi affronterà l’Omonia in Europa League e il Como il 29 novembre.