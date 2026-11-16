Per settimane è stato il primo nome sulla lista della Juventus. Pierre-Emile Hojbjerg sembrava la soluzione ideale per rinforzare il centrocampo: esperienza internazionale, abitudine alle partite di alto livello e un Marsiglia che, almeno inizialmente, aveva mostrato apertura alla cessione. Ora, però, la situazione si complica. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Fiorentina ha individuato nel danese un obiettivo per il mercato di gennaio, proprio mentre alla Continassa stanno emergendo nuovi dubbi sull'operazione.

La squadra di Vanoli cerca un centrocampista capace di dare qualità ed esperienza a un reparto che finora ha mostrato diverse fragilità. L'interesse viola per Hojbjerg, peraltro, non è una novità: se ne era parlato già a inizio ottobre, con il ds Fabio Paratici, ex dirigente bianconero, tra i sostenitori dell'idea.

Perché la Juve ha rallentato

Le riserve della dirigenza juventina riguardano soprattutto i costi e le condizioni fisiche del giocatore. L’operazione avrebbe un valore complessivo tra i 10 e i 15 milioni di euro, a cui andrebbe aggiunto l'ingaggio di un calciatore di 31 anni, sotto contratto con il Marsiglia fino al 2028. Inoltre,, considerando i tanti minuti accumulati.

Fino a pochi giorni fa il quadro appariva più favorevole: il Marsiglia aveva aperto alla cessione e la trattativa sembrava concentrata soprattutto sulla valutazione economica. Adesso, invece, l'entusiasmo iniziale si è raffreddato. La dirigenza non vorrebbe investire una cifra importante senza la certezza di ottenere un rinforzo subito decisivo e potrebbe orientarsi altrove se il Marsiglia non abbassasse le proprie richieste.

Spalletti ha bisogno di calciatori pronti, abituati a confrontarsi con un livello alto e capaci di assumersi responsabilità fin dal loro arrivo. Il centrocampo resta il reparto più delicato: Locatelli e Thuram sono ancora ai box, Koopmeiners cerca la condizione migliore e McKennie continua a essere impiegato in più ruoli. Proprio il texano, nelle ultime ore, sarebbe finito anche nei pensieri del Manchester United di Pochettino, aggiungendo un'altra variabile alle valutazioni della società.

Le alternative sul tavolo

L'eventuale uscita di scena di Hojbjerg obbligherebbe la Juventus a valutare altri profili, ma le alternative non sono semplici da raggiungere.piace molto, anche se. Più orientata al futuro è invece la pista che porta a Calhanoglu , il cui contratto con l'Inter è in scadenza: un'ipotesi che sembra più adatta all'estate che alla sessione invernale.

Il rischio, per la Juve, è di ritrovarsi a gennaio a contendere il giocatore a una rivale diretta dopo averlo inseguito per mesi. Molto dipenderà dalle richieste del Marsiglia e dalle reali intenzioni della Fiorentina. Intanto Spalletti ha ripreso il lavoro alla Continassa, in attesa del rientro dei nazionali, per preparare la sfida contro il Venezia del 22 novembre all'Allianz Stadium.