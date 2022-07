Castellacci: “Recupero di Pogba in due mesi, affetto profondo con Chiellini”

Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale, ha analizzato l'infortunio di Pogba, parlando anche di Chiellini.

Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando dell'infortunio di Pogba. Ecco le sue parole: "Non ho visitato il ragazzo, per cui l'idea è solo in base a quello che ho letto. La lesione del ragazzo è di tipo meniscale, quello esterno come recupero è sempre un po' più noioso di quell'interno. Il problema è derivante dai tempi di recupero: quando tocca il compartimento interno è più veloce, al contrario è un po' più tardivo quando colpisce quello esterno. A seconda di come reagirà Pogba, il recupero è previsto in 45/60 giorni".

Sulla preparazione: "Viene eseguita per consentire al calciatore di essere in piena forma ad inizio campionato, al contrario può diventare un po' noioso interromperla a metà. Il preparatore, poi, dovrà fare un lavoro settoriale e preparare il giusto piano di recupero per portarlo alla pari degli altri. E in più c'è da aggiungere l'interruzione dovuta alla Coppa del Mondo. I preparatori, in questa stagione, dovranno quantificare i carichi di lavoro e considerare le pause che ci saranno, i giocatori reduci dal Qatar avranno una condizione differente. Bisognerà ristabilire il giusto equilibrio. La Juventus, fortunatamente, ha una equipe talmente valida che avrà analizzato scientificamente il tutto. Non è che si improvvisa, i preparatori insieme a medici e fisioterapisti prepareranno delle tabelle specifiche in tal senso. Principalmente i giocatori che andranno fuori saranno ai massimi livelli fisicamente e psicologicamente, mentre chi si allenerà con la squadra sarà un po' più blando".

Sulla Nazionale: "Ho quasi sempre avuto dei rapporti ottimi, da responsabile della Nazionale venivo contattato legittimamente dalle società per conoscere la situazione dei calciatori. Era sempre un discorso molto pacato, con i club c'era sempre grande collaborazione. Zero problemi con la Juventus. Giocatori? Mi sono legato a tantissimi calciatori, ma con Chiellini c'è un affetto profondo. Ci messaggiamo tante volte, anche ora che è a Los Angeles non ci siamo persi di vista. Mi ha scritto un pensiero molto affettuoso e carino. E' una squadra che sento molto, grandi ricordi".