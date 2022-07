Juve, infortunio Pogba. Parla l’esperto: “Tre tipi di trattamento possibili”

Ma quali sono i tipi di trattamento? « Tre i tipi: terapie rigenerative, sutura meniscale o meniscectomia. La prima è una scelta conservativa, valida se si non si vuole essere da subito aggressivi, e la si fa se la sintomatologia è lieve e la lesione in una zona non di carica. In quel caso si fanno inflitrazioni intrarticolari di tessuto prelevato dal sangue o dal grasso che mirano a disinfiammare e rigenerare il tessuto. Il paziente sta fermo qualche giorno e poi riprende in dieci, quindici giorni».

«Se la lesione è in una zona molto vascolarizzata si può optare per la seconda tipologia di intervento, che è chirurgico, ed è la sutura meniscale. In pratica non vai a togliere il menisco, ma lo vai a cucire. Nella meniscectomia, invece, vai a togliere il frammento che non è riparabile. E dopo, il paziente non ha più male, in due o tre giorni cammina e in quaranta giorni può tornare. C’è un rischio: togli una struttura che stabilizza e poi il ginocchio può andare incontro a cedimenti o artrosi precoce». Ma quale potrebbe essere la scelta per il francese? «Una volta dato per guarito il menisco , la scelta diventa tecnica. Il giocatore può essere a disposizione per la competizione in Qatar, sulla carta è fattibile anche se con poco minutaggio nelle gambe, ma con esperienza e determinazione da top player».