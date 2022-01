Cassano durissimo: “Vlahovic? Con quel gioco la Juve non andrà lontana”

Sul canale Twitch di Bobo Vieri Antonio Cassano ha sferrato una dura critica nei confronti della Juve e del gioco di Massimiliano Allegri

redazionejuvenews

Questa stagione per la Juventus è stata ricca di alti e bassi. Problemi a non finire e una squadra in piena rivoluzione e ancora alla ricerca di una sua identità. Uno dei difetti più grandi della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri era in attacco, dove si sentiva la mancanza di una punta di peso. Detto, fatto: la dirigenza si è assicurata Dusan Vlahovic, uno degli attaccanti più forti e promettenti del panorama calcistico italiano e mondiale.

Con il serbo la Juventus ora ha risolto tutti i suoi problemi? Non è di questo parere Antonio Cassano, che intervenuto sulla Bobo Tv, il canale Twitch di Bobo Vieri, ha esclamato: "Quando dico che la Juventus lotta per il quarto posto è per un solo motivo. Puoi prendere Messi, Vlahovic, chi vuoi ma se la tua proposta di gioco fa ca*are... I bianconeri devono lottare per lo scudetto dall'inizio del campionato ma ora sono quinti a quattro punti potenziali dalla Champions. Io ti dico che la Juve non arriverà quarta, ha fatto 23 partite pessime, facendo schifo".

"Poi prendi Vlahovic e lo metti nella metà campo, può fare 5-6 goal. Ma se penso che si gioca un posto con Milan e Atalanta, al momento la Juventus per me non arriverà quarta - ha continuato l'ex attaccante. Poi se faranno tre reti a partita, 70 % di possesso palla e 20 tiri in partita sarò il primo ad ammettere di aver sbagliato. Però, conoscendo il suo allenatore e il suo calcio alla carlona non cambierà nulla, ne sono sicuro. Sui 23-24 giocatori è più forte dell'Inter, deve lottare per lo scudetto. Ma se per 23 partire ha fatto ca*are con una proposta di calcio oscena, basterà Vlahovic per lo scudetto?". Problemi di gioco più che di uomini a disposizione secondo Cassano. Sarà così? Riuscirà la Juventus a smentirlo e a competere per lo Scudetto?