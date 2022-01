Il sindaco di Firenze dice la sua su Vlahovic alla Juve

Il sindaco di Firenze ha parlato

La questione non è se dare la colpa o meno a Rocco Commisso. Vedere Vlahovic con la maglia bianconera mi fa uscire qualche parolaccia. Io spero che il governo del calcio batta un colpo in situazione del genere. La questione ormai non è più rinviabile. Violazione isolamento? Ne ho parlato pochi minuti con il direttore dell'Asl Toscana chiedendo di avere delle informazioni in merito. Spero me le faccia avere per capire se davvero la negativizzazione del calciatore è avvenuta prima o meno della partenza. Vorrei condannare lo striscione con le minacce di morte a Vlahovic, ma anche lo striscione su Ponte Vecchio dove Commisso viene dipinto come un pagliaccio e questo non va bene.