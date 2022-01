Cassano controcorrente: “Vlahovic alla Juve? Scelta rischiosa”

L'ex attaccante si è detto dubbioso del trasferimento di Vlahovic alla Juve: c'è il rischio che la pressione possa sopraffarlo

Tutti d'accordo? Non proprio. Intervenuto su BoboTv, il canale Twitch di Bobo Vieri, Antonio Cassano ha detto la sua sul trasferimento dell'attaccante serbo: “La scelta di Vlahovic secondo me è clamorosamente sbagliata. Per il tipo di giocatore che secondo me è, gli sarebbe servito uno step intermedio, ad esempio in squadre come Arsenal, Tottenham, o lo stesso Siviglia che ha preso Martial. Vlahovic può diventare forte forte, ma questo è un step rischioso, perché deve dimostrare di più di quello ha fatto vedere alla Fiorentina. Un po’ di difficoltà le avrà, anche per via del fatto che la Juve gioca male ovviamente. Inoltre non lo vedo abbinato bene con l’ambiente Juve, questa un’idea che mi sono fatto. Insomma, è un investimento rischioso sia per la Juve, sia per il giocatore”.