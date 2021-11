Caso plusvalenze, Percassi: “Noi dell’Atalanta siamo apposto”

Il presidente nerazzurro ha parlato

redazionejuvenews

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha parlato del caso plusvalenze e di altri temi ai microfoni dell'Eco di Bergamo: "Plusvalenze? Ho chiesto ai miei: siamo a posto? Mi hanno risposto: siamo a posto. Non ho altro da dire. Juve? Vincere sul campo della Juventus dopo 32 anni è una vittoria speciale anche per il suo respiro che va oltre il campionato. E da questo percepisco che in campo internazionale abbiamo ancora tanto da fare. Perché anche lì ci guardano con curiosità. Questa è una vittoria per tutta Bergamo, per una terra che ha sofferto e che aspettava da una vita.

Tra la nostra gente ci sono persone di 32 anni, padri di famiglia, che non avevano mai provato questa gioia. Questa vittoria è tutta per loro. E in tantissimi si sono commossi, lo so bene. Champions per il passaggio del turno con il Villarreal? Sarà una partita speciale, unica. Fondamentale per l’Atalanta e per Bergamo. Ma mancano 10 giorni, ci dobbiamo godere questa impresa e io sono già concentrato sul Venezia". Anche il tecnico della Juve, Max Allegri, ha parlato in conferenza stampa della situazione plusvalenze in casa bianconera e anche della scorsa partita con l'Atalanta: "Non è che ci isoliamo, noi siamo dentro la Juve... Il presidente sabato ha parlato alla squadra e stamattina a tutti noi dipendenti, me compreso. Ci ha tranquillizzato e rasserenato. Poi io credo abbia già diverse cose a cui pensare.

La gara di Salerno è una gara complicata anche per una questione ambientale perché i tifosi si fanno sentire. Bisogna approcciare meglio di Verona altrimenti prendi subito degli schiaffi e diventa tutto più complicato. Contro l'Atalanta abbiamo fatto una buona partita ma l'episodio ci è andato contro. Bisogna fare qualcosa in più perché quello che abbiamo fatto non basta. In questo momento ci vuole ordine, concretezza e serenità. Abbiamo una rincorsa che diventa divertente, non dico per arrivare primo, non so. Ma è comunque una rincorsa, bisogna trovare il modo di uscire dalla tempesta non bisogna combatterla".