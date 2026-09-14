La prima sconfitta stagionale della Juventus ha aperto inevitabilmente diverse riflessioni. Il 3-2 subito contro il Sassuolo ha evidenziato alcuni problemi della squadra di Luciano Spalletti, in particolare nella gestione degli equilibri e delle fasi finali della partita.

A Rai Radio 1, Giovanni Carnevali ha analizzato il ko del Mapei Stadium, sottolineando gli errori commessi dalla Juventus ma anche la volontà della squadra di cercare fino all'ultimo la vittoria. L'amministratore delegato bianconero ha inoltre ribadito la fiducia nei confronti di Spalletti e parlato del futuro di Dusan Vlahovic e degli obiettivi stagionali.

Carnevali sulla sconfitta: “La Juventus non può fare questi errori”

Il dirigente bianconero ha riconosciuto il peso del risultato, evidenziando però anche gli aspetti positivi mostrati dalla squadra.

“Se guardiamo il risultato, è sicuramente negativo. Abbiamo commesso vari errori che la Juventus non può fare, pur creando occasioni. Fa parte del percorso di crescita di squadra e società. Abbiamo cercato di vincere a tutti i costi perdendo così equilibrio contro una squadra forte come il Sassuolo.”

Carnevali ha quindi sottolineato la voglia della squadra di provare a conquistare i tre punti, pur riconoscendo che le responsabilità non possono essere attribuite esclusivamente al reparto difensivo.

“Di positivo trovo lo spirito di trovare a tutti costi il risultato: spero che questa sconfitta sia di insegnamento, le colpe non sono solo della difesa ma di tutti noi”.

Spalletti, piena fiducia: “Bisogna avere pazienza”

Nonostante la sconfitta, Carnevali ha difeso apertamente il lavoro di Spalletti, escludendo al momento qualsiasi ipotesi di cambiamento in panchina.

“Spalletti è un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto. Cambiare allenatore non è nel mio spirito, dobbiamo cercare di programmare e costruire, bisogna dare del tempo e avere pazienza, sapendo che bisognerà ingoiare bocconi amari.”

Il dirigente ha poi ricordato come nel calcio possano esserci momenti differenti all'interno di un percorso.

“Nel calcio ci sono i cicli, ci sono periodi in cui si è all’apice e altri in cui si è in difficoltà. Il nostro obiettivo? È vincere, le chiacchiere contano poco e nulla”.

Vlahovic, Carnevali chiarisce: “È finita lì”

Spazio anche al futuro di Dusan Vlahovic. Carnevali ha spiegato di non aver avuto un confronto diretto con l'attaccante e ha ricostruito la situazione relativa alla proposta economica ricevuta dal giocatore.

“Non ho mai parlato col ragazzo, appena sono arrivato gli era stata fatta una proposta economica molto importante che non è stata accettata. Non sono una persona che corre dietro ai ragazzi, Vlahovic è stato rispettoso verso la Juve ma dopo che non ha accettato, è finita lì”.

Europa League, un'opportunità per la Juventus

Infine, Carnevali ha parlato dell'impegno europeo e dell'importanza dell'Europa League per la stagione bianconera.

“Per noi l’Europa League è una competizione importante e dobbiamo cercare il massimo risultato. C’è ancora molto da fare per competere per lo scudetto e l’Europa League, pur non essendo una competizione facile, può essere e diventare per noi un’opportunità”.