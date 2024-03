Capozucca: “Allegri bisogna solo apprezzarlo, parlano i risultati”

Stefano Capozucca , dirigente, ha detto la sua sulla Juve . Ecco le sue parole a TVPlay su Allegri : "Mi fa enorme piacere vedere tutti questi giocatori che hanno raggiunto grandi traguardi. Gasperini tutti ci considerano come un fratello calcisticamente, perché siamo stati tanti anni insieme.

Abbiamo raggiunto risultati importanti, col Genoa siamo arrivati quarti in Serie A, un traguardo impensabile. Adesso invece vedo Thiago Motta, ma ero sicuro, perché era già da giocatore un allenatore in campo. Juric è stato più una sorpresa perché l’ho avuto da giocatore, ma non pensavo diventasse un allenatore così bravo.