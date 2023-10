Juventus, il capitano scalda i motori: nel mirino il rientro con la Fiorentina

Il centrale brasiliano, out dalle gare con la nazionale, tenta il recupero in extremis e ha cerchiato sul calendario la gara del Franchi

Nella serata di sabato, il capitano della Juventus Danilo era sugli spalti dello Stadium per seguire dal vivo i suoi nel soffertissimo successo contro il Verona. Il difensore però, scrive la Gazzetta dello Sport, sta bruciando le tappe per tornare in campo. Il problema muscolare alla coscia sinistra accusato con il Brasile sembra ormai alle spalle. Se non ci dovessero essere ulteriori complicazioni in settimana, il rientro appare sempre più vicino. Anche se Rugani si è dimostrato pronto nelle ultime due apparizioni.