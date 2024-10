Capello: "Della Juve mi è piaciuta la fase offensiva..."

Fabio Capello, ex allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del match di ieri.

Fabio Capello, ex allenatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del match di ieri. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Della squadra di Thiago Motta mi è piaciuta molto la voglia degli attaccanti: mettevano tanta pressione agli avversari per recuperare la palla e si buttavano bene negli spazi. Dopo l’1-0 il Genoa ha abbassato il livello difensivo e per la Juve è stato tutto facile. Vlahovic ha cambiato marcia dopo il rigore: sul secondo gol è stato molto bravo non solo nella conclusione ma anche nel movimento. Pure i subentrati mi sono piaciuti: sono entrati con tanta voglia di fare bene. Vlahovic e soprattutto Koopmeiners si sono anche mangiati un paio di gol. Entrambe le occasioni sono arrivate da destra: quando si dribbla e si riesce ad arrivare sul fondo e a buttare dentro la palla si creano sempre i pericoli. Poi i gol si possono anche sbagliare…”.

Il tabellino del match

“TABELLINO | GENOA – JUVENTUS 0-3 Reti: 3′ st rig. e 10′ st Vlahovic (J), 44′ st Conceicao (J) Genoa: Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Zanoli (40′ st Sabelli), Frendrup, Badelj (25′ pt Bohinen), Miretti (23′ st Kassa), Ahanor (23′ st Matturro); Vitinha (23′ st Ankeye), Pinamonti. (A disp. Leali, Sommariva, Vogliacco, Marcandalli, Thorsby, Martin, Ekhator). All: Gilardino. Juventus: Perin; Rouhi (29′ st Savona), Bremer, Danilo, Kalulu (29′ st Cambiaso); Fagioli, McKennie (17′ st Conceicao), Koopmeiners; Yildiz (29′ st Thuram), Vlahovic, Nico Gonzalez (17′ st Douglas Luiz). (A disp. Di Gregorio, Pinsoglio, Cabal, Gatti, Locatelli, Mbangula). All: Motta. Arbitro: A. Colombo di Como; assistenti C. Rossi di La Spezia e G. Mokhtar di Lecco; IV uff. P. Tremolada di Monza; Var M. Guida di Torre Annunziata, Avar M. Di Bello di Brindisi. Ammoniti: 27′ pt Frendrup (G); 5′ st Fagioli (J), 31′ st Vasquez (G) Note: Gara disputata a porte chiuse”.