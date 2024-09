Juve, Capello: "Vlahovic non è Zirkzee, poca qualità sulla trequarti" - JuveNews.eu

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato dei problemi della Juve con Vlahovic: le sue parole

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato dei problemi della Juve con Vlahovic: “Dusan non è Zirkzee, è un bomber d’area di rigore e non un eccezionale manovratore. Così Thiago ha provato la mossa Weah, ma poi si è trovato senza uomini d’area quando il Napoli si è abbassato e c’era da fare la differenza negli ultimi sedici metri sui cross che piovevano in mezzo. Bianconeri sono ancora troppo lenti nella circolazione della palla e hanno poca qualità sulla trequarti“.

Juve, le parole di Thiago Motta

Al termine della partita contro il Napoli Motta ha spiegato: “Dusan sta bene e non ha nessun problema. Ha fatto un buon primo tempo. Nei minuti in cui è stato in campo ha aiutato la squadra, cercando di attaccare la profondità anche se oggi ce ne era poca. Il Napoli è una squadra che pressa, ma sanno mettersi bene più indietro. Weah è entrato bene, ha fatto un buon secondo tempo, giocando in appoggio dei suoi compagni e attaccando l’area. Ognuno ha aiutato la squadra”.