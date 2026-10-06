Andrea Cambiaso è tornato a disposizione della Juventus dopo il problema alla caviglia: il suo recupero offre nuove soluzioni a Luciano Spalletti.

Lorenzo Focolari

La Juventus può contare su un recupero importante in vista della ripresa del campionato. Andrea Cambiaso è infatti tornato a lavorare con il gruppo dopo il problema alla caviglia accusato nelle prime giornate, consegnando a Luciano Spalletti una nuova alternativa per la fase decisiva della stagione.

Cambiaso pronto a rientrare

Il laterale bianconero si è dovuto fermare a causa della distorsione alla caviglia destra rimediata nella sfida contro il Parma. Il percorso di recupero è proseguito senza particolari intoppi e il suo ritorno rappresenta una buona notizia per il tecnico.

Cambiaso può garantire spinta, duttilità e qualità nella costruzione del gioco, caratteristiche particolarmente utili considerando le diverse assenze che hanno condizionato la rosa.

Andrea Cambiaso (3) (1)

Spalletti studia una nuova soluzione

Il recupero dell'esterno potrebbe inoltre permettere a Spalletti di valutare nuove soluzioni tattiche. Tra le ipotesi c'è anche quella di utilizzarlo in una posizione più centrale, sfruttandone la capacità di inserirsi e accompagnare l'azione.

La prima occasione per rivederlo in campo potrebbe arrivare contro il Cagliari, nella sfida in programma domenica 11 ottobre alle 20:45.

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