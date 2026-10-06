Andrea Cambiaso è tornato a disposizione della Juventus dopo il problema alla caviglia: il suo recupero offre nuove soluzioni a Luciano Spalletti.
La Juventus può contare su un recupero importante in vista della ripresa del campionato. Andrea Cambiaso è infatti tornato a lavorare con il gruppo dopo il problema alla caviglia accusato nelle prime giornate, consegnando a Luciano Spalletti una nuova alternativa per la fase decisiva della stagione.
Cambiaso pronto a rientrare
Il laterale bianconero si è dovuto fermare a causa della distorsione alla caviglia destra rimediata nella sfida contro il Parma. Il percorso di recupero è proseguito senza particolari intoppi e il suo ritorno rappresenta una buona notizia per il tecnico.
Cambiaso può garantire spinta, duttilità e qualità nella costruzione del gioco, caratteristiche particolarmente utili considerando le diverse assenze che hanno condizionato la rosa.
Spalletti studia una nuova soluzione
Il recupero dell'esterno potrebbe inoltre permettere a Spalletti di valutare nuove soluzioni tattiche. Tra le ipotesi c'è anche quella di utilizzarlo in una posizione più centrale, sfruttandone la capacità di inserirsi e accompagnare l'azione.
La prima occasione per rivederlo in campo potrebbe arrivare contro il Cagliari, nella sfida in programma domenica 11 ottobre alle 20:45.
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