La Juventus può contare su un recupero importante in vista della ripresa del campionato. Andrea Cambiaso è infatti tornato a lavorare con il gruppo dopo il problema alla caviglia accusato nelle prime giornate, consegnando a Luciano Spalletti una nuova alternativa per la fase decisiva della stagione.

Cambiaso pronto a rientrare

Il laterale bianconero si è dovuto fermare a causa della distorsione alla caviglia destra rimediata nella sfida contro il Parma. Il percorso di recupero è proseguito senza particolari intoppi e il suo ritorno rappresenta una buona notizia per il tecnico.

Cambiaso può garantire spinta, duttilità e qualità nella costruzione del gioco, caratteristiche particolarmente utili considerando le diverse assenze che hanno condizionato la rosa.

Spalletti studia una nuova soluzione

Il recupero dell'esterno potrebbe inoltre permettere a Spalletti di valutare nuove soluzioni tattiche. Tra le ipotesi c'è anche quella di utilizzarlo in una posizione più centrale, sfruttandone la capacità di inserirsi e accompagnare l'azione.

La prima occasione per rivederlo in campo potrebbe arrivare contro il Cagliari, nella sfida in programma domenica 11 ottobre alle 20:45.