Cambiaso: “Motta un grande tecnico, sul ruolo…”

Andrea Cambiaso, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Thiago Motta.

Andrea Cambiaso, calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della prossima stagione. Ecco le sue parole: “Sono carico dopo le vacanze, fisicamente sto molto bene e sono felice di essere qui e di aver ritrovato i compagni e questa società incredibile. Il mister è un tecnico dalla grande mentalità e con tanta voglia di lavorare, ma è molto esigente. Per una squadra come la nostra, con tanti giovani, è uno stimolo in più, può aiutarci molto. Il mio impiego? Diciamo che la duttilità e la capacità di adattarmi a posizioni diverse è la mia fortuna, in questi primi giorni il mister mi sta utilizzando più da terzino sinistro, ma nel corso della stagione le necessità della squadra potrebbero anche portarmi a ricoprire altri ruoli”.